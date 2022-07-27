Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Житель американской столицы Вашингтона 56-летний Марк Пондер был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения за участие в беспорядках у здания Конгресса США, сообщает агентство Reuters.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанный приговор стал самым большим по продолжительности среди всех решений по делу о штурме Капитолия. Согласно версии следствия, Пондер напал на троих офицеров полиции в ходе столкновений 6 января 2021 года.

Подсудимый признал свою вину. Суд также обязал его выплатить государству $2000 в качестве компенсации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля телеканал CNN передал о том, что секретная служба США после запроса надзорных органов удалила все текстовые сообщения, касающиеся штурма Капитолия.

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