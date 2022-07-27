Благовещенск, 27 июля, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Попавший под санкции Великобритании губернатор Амурской области Василий Орлов предложил создать в Лондоне монумент «Англичанка гадит» за счёт средств зарубежных счетов и от продажи заграничного имущества, которых у него нет. Так он прокомментировал 27 июля в своём телеграм-канале внесение его в санкционные списки.

Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение) Василий Орлов

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«Только что узнал, что попал под санкции Великобритании. Наконец-то. Значит, всё делаем правильно. Все свои отсутствующие зарубежные счета и имущество передаю в фонд создания монумента в Лондоне на Трафальгарской площади в честь знаменитого выражения великого русского полководца Александра Суворова «Англичанка гадит!» За двести с лишком лет ничего не изменилось», — отметил Василий Орлов.

Он пояснил, что фразеологизм «Англичанка гадит» подразумевает антироссийские внешнеполитические действия Великобритании и возник в 19 веке.

«Плевал на санкции и на весь состав британского правительства тоже», — добавил губернатор Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля несколько губернаторов регионов России попали в санкционные списки Великобритании. В том числе в них оказался глава Приамурья Василий Орлов.