Луганск, 27 июля, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Строительство нового магистрального водопровода начали в Луганской Народной Республике (ЛНР) специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Водопровод протяжённостью более 40 км станет альтернативным источником подачи питьевой воды из города Молодогвардейск в город Ровеньки в ЛНР. Замминистра обороны России Тимур Иванов в составе рабочей группы принял участие в облёте строящегося участка водопровода.

«Благодаря применяемым военными строителями современным технологиям и материалам срок эксплуатации водопровода составит более 100 лет», — указал Иванов. Сдача нового гидротехнического комплекса запланирована на октябрь текущего года.

Отмечается, что перед началом строительства водопровода сапёрами было проведено сплошное разминирование местности. Более двух тысяч взрывоопасных предметов было найдено и обезврежено на площади около 45 тыс. гектаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о предстоящем восстановлении экономики и объектов, разрушенных украинскими боевиками на территории республики.