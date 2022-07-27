Владивосток, 27 июля, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Более 160 обращений от разных рыбопромышленных предприятий направлено президенту России Владимиру Путину по вопросу принятия закона о втором этапе инвестквот и новых аукционах, сообщило Fishnews.

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Отмечается, что открытые письма главе государства пишут целые коллективы рыбопромышленных предприятий, которые опасаются кризиса в отрасли в связи с возможным перераспределением квот на добычу водных биоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине депутаты готовят обращение к председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, в котором они попросят остановить реформирование рыбопромышленной отрасли.