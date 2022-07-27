Нью-Йорк, США, , 05:02 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает нападение на сотрудников Организации Объединенных Наций в восточной части Демократической Республики Конго, в связи с чем погибли трое миротворцев. Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя организации Фархана Хака.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Генсек напомнил, что любая подобная атака может расцениваться как военное преступление. Гутерреш призывает конголезские власти расследовать нападение и как можно скорее привлечь виновных к ответственности.

Он отметил, что ООН готовы к сотрудничеству с руководством ДР Конго в рамках расследования инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, вспыхнули протесты, в результате которых погибло по меньшей мере пятеро человек и около 50 получило ранения.

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