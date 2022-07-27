Берлин, 27 июля, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Ухудшения экономической ситуации в Германии ожидают жители страны. Об этом сообщило 26 июля издание Der Spiegel, приведя результаты исследования, которое проводилось Институтом изучения общественного мнения Civey.

Нищий. Германия

Ухудшения экономического положения в стране в последующие пять лет ожидают 71% опрошенных. Надеются на выправление ситуации в Германии лишь 11% респондентов.

Ухудшение своего личного положения, в том числе покупательской способности, в связи с подорожанием топлива и продуктов питания отметили 36% опрошенных. Общее экономическое положение в Германии на сегодняшний день оценивают как худшее с начала мая 2017 года (время начала мониторинга) 58% участников опроса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам экономиста Commerzbank Хорхе Кремера, сокращение Россией поставок газа может иметь катастрофические последствия для экономики Германии.