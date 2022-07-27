Владивосток, 27 июля, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с атаманами на полигоне «Казачий» в Уссурийске — здесь планируется развернуть лагерь для подготовки добровольцев к специальной военной операции в Донбассе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Наталья Кажан ИА REGNUM Казаки

По словам атаманов, казаки хотят участвовать в военных учениях и вступить в добровольческий батальон. Так, два казака уже проходят подготовку для участия в спецоперации в составе добровольческого отряда «Тигр».

«Мы создадим все условия, чтобы казачий отряд вошел в наше воинское формирование, прошел подготовку на полигонах в Приморском крае и пополнил воинские подразделения, встал плечом к плечу с теми, кто сейчас выполняет свой воинский долг, борясь с нацизмом», — сказал губернатор.

По словам Кожемяко, рассматривается возможность строительства на казачьем полигоне лагеря для прохождения военных сборов.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 26 июля в своём телеграм-канале сообщил о гибели 12 бойцов Росгвардии, уроженцев островного региона в ходе специальной операции в защиту Донбасса.