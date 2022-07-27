Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление законодателя.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями», — говорится в заявлении.

Согласно проекту закона, под санкции могут попасть юридические лица за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят энергоносители из России в Китай. По мнению Рубио, Пекин, приобретая российскую нефть, поддерживает проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM ранее источники газета The Financial Times заявили, что Китай прекратил инвестиции в России в рамках программы «Один пояс — один путь». По их данным, с начала 2022 года Пекин не инвестировал в российские компании и проекты.