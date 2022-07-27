Манила, 27 июля, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 7,1 зарегистрировали сейсмологи на территории Филиппин. Об этом 27 июля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 00:43 по всемирному координированному времени (03:47 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 12 км на юго-восток от муниципалитета Долорес (население около 2,4 тыс. человек) в административном районе Кордильера. Самый густонаселённый город рядом с эпицентром Тугегарао находился от него в 97 км на восток (проживает около 115 тыс. человек).

Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. Информация о возможных пострадавших, либо разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми пострадавших в результате землетрясения в Эквадоре.