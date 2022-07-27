Сеул, , 04:15 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 100 285 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 532 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что столь высокие показатели по приросту инфицированных фиксируются впервые с 20 апреля 2022 года. Рост заболеваемости COVID-19 в стране эксперты связывают со стремительным распространением подвида BA.5 штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло19 446 946. Также за минувшие сутки в стране скончались 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 932 человека.