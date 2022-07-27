Москва, , 04:13 — REGNUM Окончание пандемии коронавируса может объявить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) через несколько месяцев. Об этом 26 июля рассказал главный научный сотрудник НИИ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА Новости.

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По мнению Альтштейна, пандемия коронавируса ещё будет продолжаться достаточно долго, но не исключено, что ВОЗ может объявить объявить о её окончании через несколько месяцев.

При этом вирусолог пояснил, что решение ВОЗ будет формальным и его нельзя трактовать как полное исчезновение коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вирусолог Альтштейн уточнил, когда в России наступит пик текущего подъёма заболеваемости COVID-19.

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