Вашингтон, 27 июля, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Американская корпорация Twitter проведет собрание акционеров, на котором пройдет голосование по вопросу продажи компании олигарху Илону Маску. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Специальное собрание будет проведено 13 сентября 2022 года. На специальном собрании вас попросят проголосовать по предложению об одобрении соглашения и плана по слиянию от 25 апреля 2022 года с X Holdings I, Inc», — говорится в документе.

В письме корпорации отмечается, что Twitter продолжает настаивать на закрытии сделки по продаже на условиях, согласованных с Маском. Тем не менее акционерам предложат проголосовать по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство американской корпорации Twitter подало в суд на олигарха Илона Маска с целью заставить его завершить сделку по покупке одноименной соцсети. Предполагается, что суд штата Делавер в США оценит, имел ли Маск право в одностороннем порядке расторгнуть сделку о покупке.