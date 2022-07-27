Нью-Йорк, США, 27 июля, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Миротворец ООН и двое сотрудников полиции погибли в Демократической Республике Конго в ходе уличных беспорядков, сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

Oxfam East Africa Конго

Сообщается, что инцидент с насилием произошел в провинции Северное Киву. Там демонстранты выступали против присутствия ООН в республике. По предварительной версии, протестующие захватили оружие у полицейских и открыли огонь по миротворцам и полиции. В результате стрельбы погиб один сотрудник миротворческой миссии и двое полицейских, еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранения.

ООН уже выступила с осуждением насилия в республике. В организации подчеркнули, что миротворцы в ДРК занимаются обеспечением безопасности жителей, а также помогают налаживать работу государственных институтов и служб.