Екатеринбург, , 03:07 — REGNUM Арбитраж Свердловской области взыскал с АО «Русский хром 1915» многомиллионный долг за поставленные теплоресурсы. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В целом в пользу истца — ПАО «Т Плюс» было взыскано 23 622 787 рублей долга за поставленные в феврале 2022 года теплоресурсы, а также пени за март — 362 тыс. рублей.

В основе спора лежал договор от 2016 года.

«Расчёт неустойки судом проверен и признан верным. Арифметическая и методологическая правильность расчёта истца ответчиком не оспорена», — отметил судья и иск удовлетворил.

Напомним, это не единственные претензии энергетиков к компании, которая ведёт свою историю с 1915 года. Ранее она же получила иск почти на 1 млн рублей.