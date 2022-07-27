Берлин, , 03:05 — REGNUM Дефолт грозит Украине, несмотря на помощь стран Запада. Об этом 26 июля сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что несмотря на помощь западных стран Украине многомиллиардными грантами, рейтинговые агентства уже сделали заключение относительно платежеспособности Украины. В частности, кредитоспособности Украины агентствами Scope Ratings и Fitch был присвоен уровень «С», который является самым низким перед дефолтом.

«Держатели украинских суверенных облигаций должны до конца следующей недели ответить на запрос киевского правительства о двухлетнем моратории на выплаты. Однако рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт: есть сомнения в фундаментальной способности Украины, находящейся в состоянии войны с Россией, обслуживать долги в иностранной валюте в долгосрочной перспективе», — сказано в публикации.

Как поясняют эксперты, власти Киева усугубляют ситуацию, не давая «Нафтогазу» обслуживать ценные бумаги со сроком погашения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские власти предприняли определённые шаги, в результате которых в украинской госкомпании «Нафтогаз» наступил технический дефолт. Власти Украины не позволили «Нафтогазу» выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов.

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