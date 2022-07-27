Берлин, 27 июля, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Дефолт грозит Украине, несмотря на помощь стран Запада. Об этом 26 июля сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Уточняется, что несмотря на помощь западных стран Украине многомиллиардными грантами, рейтинговые агентства уже сделали заключение относительно платежеспособности Украины. В частности, кредитоспособности Украины агентствами Scope Ratings и Fitch был присвоен уровень «С», который является самым низким перед дефолтом.

«Держатели украинских суверенных облигаций должны до конца следующей недели ответить на запрос киевского правительства о двухлетнем моратории на выплаты. Однако рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт: есть сомнения в фундаментальной способности Украины, находящейся в состоянии войны с Россией, обслуживать долги в иностранной валюте в долгосрочной перспективе», — сказано в публикации.

Как поясняют эксперты, власти Киева усугубляют ситуацию, не давая «Нафтогазу» обслуживать ценные бумаги со сроком погашения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские власти предприняли определённые шаги, в результате которых в украинской госкомпании «Нафтогаз» наступил технический дефолт. Власти Украины не позволили «Нафтогазу» выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов.