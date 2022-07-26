Нью-Йорк, США, 27 июля, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Россия считает голословными обвинения в киберагрессии, заявила российский представитель Ирина Тяжлова в ходе заседания Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По ее словам, иностранным государствам следует прекратить спекуляции по вопросу киберпреступлений со стороны России. Тяжлова отметила, что в случае нарушения прав любое государство может обратиться в профильные российские структуры за помощью.

«Вместо этого те страны, которые выступают здесь с голословными обвинениями, сами же попустительствуют наращиванию наступательного киберпотенциала», — добавила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля НАТО и ЕС договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Отмечалось, что военный блок и Евросоюз намерены вместе реагировать на происходящее в киберпространстве.