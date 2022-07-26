Магадан, 27 июля, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Арбитражный суд Магаданской области удовлетворил иск компании «Магаданэнерго» к Магаданской области в лице министерства строительства, ЖКХ и энергетики региона. С ответчика за счет средств казны области было взыскано более 78 млн рублей, заявленных как убытки. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В пользу истца взыскали убытки в размере 78 274 279 рублей 66 копеек, а также расходы по госпошлине — 200 тыс. рублей.

Средства заявлены как недополученные доходы за декабрь 2021 года в связи с оказанием услуг электроснабжения для выработки тепловой энергии на электрокотельных по тарифам, установленным уполномоченным органом.

Ответчик выступил против заявленных требований, но сам расчёт не оспорил. При этом он сослался на «недоказанность совокупности условий, при наличии которых подлежит удовлетворению требование о взыскании убытков».

Напомним, дело слушалось с мая 2022 года.