Кабул, , 02:29 — REGNUM Взрыв произошел в провинции Забуль на юге Афганистана, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей местных властей.

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«Группа детей в районе Мизан нашла объект, похожий на игрушку, и начала с ним играть. Устройство взорвалось, двое погибли на месте, еще десять — ранены», — заявил источник.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали. По предварительной версии, взрывное устройство, которое обнаружили несовершеннолетние, являлось боеприпасом, оставшимся с предыдущий войн на территории Афганистана. Местные власти отмечают, что это уже второй подобный случай за прошедшие пять дней.

Ранее взрыв произошел в соседней провинции. Там погиб один ребенок, еще трое пострадали.