Москва, 27 июля, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» российская компания «Газпром» намерена сократить до уровня не более 20% от его пропускной способности. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Начиная с 07:00 мск 27 июля суточная производительность компрессорной станции «Портовая» составит до 33 млн кубометров в сутки при плановом объёме 167 млн кубометров. Страны Евросоюза опасаются, что в результате сокращения поставок осложнится ситуация с дефицитом топлива в европейских странах.

Сокращение поставок газа по трубопроводу связано с плановым ремонтом газотурбинного двигателя Siemens. Как пояснили в компании, двигатель необходимо отправить на техобслуживание в соответствии с предписанием Ростехнадзора и учитывая техническое состояния двигателя.

Напомним, компания «Газпром» была вынуждена снизить поставки газа до 40% от проектной мощности (менее 67 млн кубометров) в связи с задержкой в возврате газовой турбины для магистрали из ремонта с завода Siemens в Канаде. Из-за снижения поставок газа в странах Европы возник дефицит газа, а цена на этот вид топлива на бирже начала расти. В частности, 26 июля цена газа впервые с начала марта превысила отметку в 2,2 тыс. долларов, при этом рост стоимости топлива продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания «Газпром» вдвое сократит объём поставок газа по «Северному потоку» в ЕС в связи с плановым ремонтом оборудования.