Вашингтон, 27 июля, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин разрешил лечить украинских боевиков в американском военном госпитале в Германии, передал телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Речь идет о медицинском центре Ландштуль, который теперь может принять до 18 раненых с Украины. В CNN отметили, что ранее украинских боевиков не лечили в военных госпиталях, однако принимали в гражданских больницах США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля представитель командования воздушных сил вооруженных формирований Украины Юрий Игнат заявил, что украинские летчики пройдут обучение управлению американскими истребителями F-15 и F-16.

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