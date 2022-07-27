Тунис, , 01:57 — REGNUM Более 94% участников референдума по новой конституции Туниса высказались в поддержку нового основного закона республики, заявил председатель Высшей независимой избирательной комиссии Фарук Буаскар в ходе беседы с журналистами.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«За проект новой конституции Туниса проголосовали 2 миллиона 607 тысяч 884 избирателей, что составило 94,60%. Против — 148 723, что составило 5,40%», — заявил он.

Точные сведения о явке избирателей на референдум не приводились.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Тунисе проходило голосование по проекту новой конституции страны. Тунисская оппозиция обвиняла главу государства Кайеса Саида в попытках узурпировать власть через получение дополнительных полномочий по новой конституции. Подготовка к голосованию сопровождалась уличными протестами.

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