Тунис, 27 июля, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Более 94% участников референдума по новой конституции Туниса высказались в поддержку нового Основного закона республики, заявил председатель Высшей независимой избирательной комиссии Фарук Буаскар в ходе беседы с журналистами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

«За проект новой конституции Туниса проголосовали 2 миллиона 607 тысяч 884 избирателя, что составило 94,60%. Против — 148 723, что составило 5,40%», — заявил он.

Точные сведения о явке избирателей на референдум не приводились.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Тунисе проходило голосование по проекту новой конституции страны. Тунисская оппозиция обвиняла главу государства Кайеса Саида в попытках узурпировать власть через получение дополнительных полномочий по новой конституции. Подготовка к голосованию сопровождалась уличными протестами.