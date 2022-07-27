Москва, , 01:52 — REGNUM Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Жара в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 27 июля. Также в российской столице и Московской области был объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Такой режим охватит период с полудня 27 июля до полудня 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы распространил информацию о том, что из-за жары в городе начали бесплатно раздавать питьевую воду пассажирам московского метрополитена.

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