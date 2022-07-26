Москва, 27 июля, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара в Москве

Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 27 июля. Также в российской столице и Московской области был объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Такой режим охватит период с полудня 27 июля до полудня 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы распространил информацию о том, что из-за жары в городе начали бесплатно раздавать питьевую воду пассажирам Московского метрополитена.