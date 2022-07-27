Прага, , 01:38 — REGNUM В ряде городов Чехии власти решили снять флаги Украины со зданий местных администраций, сообщает портал iDNES.

Прага, Чехия

Уточняется, что флаги начали снимать под разными предлогами. В ряде городов администрация заявила, что планирует ремонт здания, в других — этого потребовали местные жители.

«Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг», — рассказал пресс-секретарь администрации города Наход Нины Адольф.

В городе Червены-Костелец также сняли украинский флаг. В администрации подчеркнули, что город располагается в Чехии, а не на Украине, поэтому флаг должен быть национальным.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля киевские власти получили от Чехии ударные вертолеты Ми-24В. Эти боевые машины украинские боевики уже начали применять в боевых действиях.