Вашингтон, 27 июля, 2022, 01:38 — ИА Регнум. США могут повторить судьбу Советского Союза, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в ходе выступления 26 июля в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По мнению экс-главы государства, самая большая угроза для Соединенных Штатов исходит изнутри. Трамп пояснил, что речь идет о «нездоровых и злых людях», к которым он отнес спикера палаты представителей Конгресса США демократа Нэнси Пелоси.

Свое заявление бывший президент сделал на фоне продолжающегося давления на него со стороны Демократической партии. Экс-глава Белого дома отметил, что будет продолжать заниматься политической деятельностью.

Трамп подчеркнул, что нужен стране и он не допустит, чтобы американская нация повторила путь Венесуэлы, СССР или Кубы. В последней, по словам бывшего президента, «всё потеряно и нет надежды».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что США исторически унижены на мировой арене и продолжают терпеть новые унижения, следуя в ад.