Херсон, 27 июля, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Антоновский мост через реку Днепр не пострадал в результате обстрела Херсона со стороны украинских боевиков. Об этом 27 июля сообщили журналистам в пресс-службе администрации Херсонской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Третий за сутки ракетный удар по городу Херсону украинские боевики попытались нанести в ночь на 27 июля. Все ракеты были успешно перехвачены системами ПВО. Однако в украинских социальных сетях появилась информация о разрушении Антоновского моста, который соединяет город Херсон с левым берегом Днепра.

«Антоновский мост цел. Информация о его уничтожении не соответствует действительности», — уточнили в администрации Херсонской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Херсоне заявили о попытках украинских боевиков нанести ракетный удар по городу.