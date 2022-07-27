Салехард, 27 июля 2022, 01:23 — REGNUM На Ямале сотрудников образовательных учреждений обязали пройти исследование на коронавирус перед началом учебного года. Соответствующее постановление главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Тестирование будет проходить с 26 по 30 августа. Кроме учителей, обязательному тестированию на коронавирус подлежат медики, сотрудники правоохранительных органов, иностранцы и вахтовики, прибывшие в ЯНАО.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале в последние две недели растёт число заражений коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, недельная заболеваемость COVID-19 в ЯНАО увеличилась на 83%, число госпитализированных — в 1,5 раза. Во всех медучреждениях контролируют соблюдение масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции рук. Власти ЯНАО призывают земляков вакцинироваться от коронавируса.
Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале растёт число заражений коронавирусом