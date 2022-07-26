Салехард, 27 июля, 2022, 01:23 — ИА Регнум. На Ямале сотрудников образовательных учреждений обязали пройти исследование на коронавирус перед началом учебного года. Соответствующее постановление главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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Тестирование будет проходить с 26 по 30 августа. Кроме учителей, обязательному тестированию на коронавирус подлежат медики, сотрудники правоохранительных органов, иностранцы и вахтовики, прибывшие в ЯНАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале в последние две недели растёт число заражений коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, недельная заболеваемость COVID-19 в ЯНАО увеличилась на 83%, число госпитализированных — в 1,5 раза. Во всех медучреждениях контролируют соблюдение масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции рук. Власти ЯНАО призывают земляков вакцинироваться от коронавируса.