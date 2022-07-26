Вологда, 27 июля, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Новость о включении вологодского губернатора Олега Кувшинникова в санкционный список Великобритании резко подняла активность его подписчиков в соцсети «ВКонтакте» — более ста человек выразили поддержку главе региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Санкции Великобритании в отношении российских государственных деятелей — это знак качества, оценки вклада в укрепление России!!! Поздравляю, Олег Александрович!!!», — написал Илья Каплин.

«Считаю, что западные санкции — это международное признание заслуг перед Родиной!» — поддержала Елена Браташ.

«Лучше оказаться в санкционном ТОПЕ, чем в ЛГБТ в Европе!!! Поздравляю с почетным званием! Значит, бритты знают о существовании Вологды и Вологодской области!» — сыронизировала Элина Серова.

«Ну что сказать: члены Федерального собрания, депутаты Государственной думы, федеральные министры, бизнесмены с мировым именем уже окучены 1-6-м пакетами санкций. Больше уже некого, пошли по губернаторам областей. Наверное, в 17-й санкционный список попадут обслуживающие специалисты», — высказалась Екатерина Жукова.

«Испугали кота воробьем. Скоро всё население РФ туда включат. Только нам глубоко фиолетово до этих их списков», — отметила Ольга Грачевская.

«Нам с ними детей не крестить. Пусть идут со своими санкциями куда хотят, а мы будем двигаться уверенно вперёд к победе! Да хранит Господь нашу Родину!» — написал Николай Алексеев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вологодчины заявил, что санкции не повлияют на жизнь его семьи.