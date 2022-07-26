Тегеран, 27 июля, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Тегеран и Москва решили увеличить количество авиарейсов между странами до 35 в неделю. Об этом рассказал официальный представитель иранского управления гражданской авиации Миракбар Разави агентству IRNA.

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«Согласно этому меморандуму, число пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю», — заявил он.

Разави уточнил, что документ подписывал глава организации гражданской авиации Исламской Республики Мохаммад Мохаммади-Бахш и замглавы российского минтранса. Также меморандум подразумевает, что между Россией и Ираном допускается выполнение неограниченного количества грузовых авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Иранской нефтяной инжиниринговой и девелоперской компании (PEDEC) Абузар Шарифи заявил, что меморандум о взаимопонимании между Россией и Ираном является примером взаимовыгодной сделки. По его словам, соглашения позволят удовлетворить потребности обеих сторон.