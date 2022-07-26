Лестер, Великобритания, 27 июля, 2022, 00:53 — ИА Регнум. 35-летний голкипер «Лестер Сити» и сборной Дании Каспер Шмейхель дал согласие на переход в «Ниццу». Об этом 26 июля сообщило французское издание L’Equipe.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

По информации источника, датчанин готов пополнить состав «Ниццы» после завершения следующего сезона, подписав контракт с французским клубом на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Ницца» также рассматривала вариант подписания голкипера менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Швейцарии Яна Цоммера, однако переговоры не увенчались успехом.

За «Лестер Сити» Каспер Шмейхель выступает с 1 июля 2011 года после перехода из «Лидс Юнайтед» за 1,68 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 35-летнего датчанина в 4 миллиона евро.