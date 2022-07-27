Салехард, , 00:51 — REGNUM В Салехарде удовлетворены требования жильцов домов № 3, 4, 7 по переулку Маяковского о расселении из аварийного жилья в разумный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ветхое жилье © ИА REGNUM

Вышеуказанные дома имеют износ свыше 90%, были построены в 1956 году. Администрация Салехарда намеревалась расселить их в 2025 году.

«Обследованием установлено, что конструктивные элементы дома находятся в недопустимом состоянии и требуют проведения срочных страховочных мероприятий», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в защиту жильцов крайне аварийных домов о пересмотре сроков расселения на более ранний срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Салехарде в доме №2 по улице Северной провалился пол.

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