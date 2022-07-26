Салехард, 27 июля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. В Салехарде удовлетворены требования жильцов домов № 3, 4, 7 по переулку Маяковского о расселении из аварийного жилья в разумный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ИА REGNUM Ветхое жилье

Вышеуказанные дома имеют износ свыше 90%, были построены в 1956 году. Администрация Салехарда намеревалась расселить их в 2025 году.

«Обследованием установлено, что конструктивные элементы дома находятся в недопустимом состоянии и требуют проведения срочных страховочных мероприятий», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в защиту жильцов крайне аварийных домов о переносе расселения на более ранний срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Салехарде в доме №2 по улице Северной провалился пол.