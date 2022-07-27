Киев, , 00:44 — REGNUM Украинские власти собираются достичь договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредитной программы в размере от $15 млрд до $20 млрд до конца 2022 года, заявил глава Нацбанка (НБУ) Украины Кирилл Шевченко в интервью агентству Reuters.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, соответствующий запрос уже был направлен, и в настоящий момент проводятся консультации. Шевченко надеется, что МВФ предоставит кредит на два или три года в форме соглашения о резервном кредитовании или в виде механизма расширенного финансирования.

Глава Нацбанка Украины также рассчитывает, что «в течение нескольких недель» будет подписано соглашение о своп-линии с Банком Англии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля советник главы офиса украинского президента, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что для восстановления Украины нужно получать каждый год до $100 млрд

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