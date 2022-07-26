Аддис-Абеба, 27 июля, 2022, 00:43 — ИА Регнум. В столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится штаб-квартира Африканского союза, прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба МИД России.

Jean Rebiffé Аддис-Абеба

Сразу после прилёта в дипломатическую столицу Африки Лавров провёл встречу с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом. Кроме того, у главы МИД России запланированы переговоры с высшим руководством страны, в ходе которых будут обсуждаться международная, региональная повестка дня и двустороннее сотрудничество.

Также запланированы встречи с представителями Африканского союза, в ходе которых будут оговорены детали проведения следующего саммита Россия — Африка.

Напомним, в рамках своего африканского турне Лавров уже посетил Уганду, Республику Конго и Египет, где кроме руководства страны встретился с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии главы МИД России Лаврова в Эфиопию.