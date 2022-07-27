Рим, , 00:37 — REGNUM Во вторник, 26 июля, римская «Рома» официально представила 28-летнего нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалу в качестве игрока клуба. Презентация футболиста была проведена в офисе компании Fendi.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Пауло Дибала подписал контракт с «Ромой» 20 июля 2022 года, перейдя из «Ювентуса» на правах свободного агента. Соглашение аргентинца с «волками» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.

В прошедшем сезоне Пауло Дибала, выступая за «Ювентус», сыграл в двадцати девяти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил три желтые карточки.