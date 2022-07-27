Сана, , 00:29 — REGNUM Наводнения, вызванные сильными ливнями, унесли жизни еще двух жителей Йемена, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Йемен Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что двух человек унесло потоками воды в долине Мор в городе Ходейда. Всего за прошедшие три дня из-за наводнений и обрушений домов погибли не менее девяти человек. При этом ведомство обеспокоено, что в Йемене может начаться эпидемия из-за продолжительного сезона дождей, а также развала системы здравоохранения из-за гражданской войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля на Йемен обрушились проливные дожди, нехарактерные для этого времени года в стране. Из-за осадков в провинции Сана обрушился жилой дом, в результате чего погибли три человека.

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