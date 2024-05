Вашингтон, 27 июля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Peacock планирует выпустить сериал Those About to Die («Те, кому предстоит умереть») под руководством Роланда Эммериха («Годзилла»). Об этом сообщило издание Deadline 26 июля.

Кадр из интервью для Vanity Fair Роланд Эммерих

Предстоящее шоу будет посвящено гладиаторским играм, которые активно проводились в Древнем Риме. Съёмки сериала начнутся в Италии в начале 2023 года.

Напомним, Роланд Эммерих за свою карьеру снял более 20 различных картин. Наиболее известными работами постановщика являются «Годзилла», «День независимости», «Звёздные врата», и «Универсальный солдат».