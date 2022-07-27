Мадрид, , 00:05 — REGNUM Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что информация о том, что «матрасники» заинтересованы в подписании 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, не соответствует действительности.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Я не знаю, кто придумал эту историю о Роналду и «Атлетико». Это определенно неправда. Для Роналду практически невозможно перейти к нам», — цитирует Энрике Сересо издание COPE.

Текущее соглашение Роналду с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий планирует покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за того, что клуб не смог пробиться в Лигу Чемпионов УЕФА.