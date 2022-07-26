Саранск, 27 июля, 2022, 00:01 — ИА Регнум. В отношении 37-летнего начальника отдела Управления по борьбе с оборотом наркотиков МВД по Мордовии возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

(сс) Andre Francois Биткоин

По данным следствия, фигурант дела получил информацию о возможном преступлении некоего лица в сфере незаконного оборота наркотиков. Он связался с этим человеком и потребовал два биткоина за информацию о проведении оперативно-разыскных мероприятий. После перевода части средств на цифровой кошелек подозреваемого его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательной базы. Подозреваемый заключен под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по статье о покушении на мошенничество возбуждено в отношении сотрудника полиции в Воронежской области.

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