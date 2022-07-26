Скопье, , 23:45 — REGNUM В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 2100 образцов выявлено 957 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 210 — повторных. Также в стране зарегистрирован 616 случаев выздоровления и два летальных исхода. Об этом 26 июля сообщает министерство здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что с начала пандемии в стране выявлено уже 324 382 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9361, выздоровели 310 377 пациентов.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 4644. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.

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