Скопье, 26 июля, 2022, 23:45 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 2100 образцов выявлено 957 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 210 — повторных. Также в стране зарегистрировано 616 случаев выздоровления и два летальных исхода. Об этом 26 июля сообщает министерство здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что с начала пандемии в стране выявлено уже 324 382 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9361, выздоровели 310 377 пациентов.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 4644. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.