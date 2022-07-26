Ханты-Мансийск, , 23:41 — REGNUM В Югре за первое полугодие 2022 года расследовано 134 коррупционных преступления, за совершение которых перед судом предстали 48 должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Ущерб от действий коррупционеров составил более 53 миллионов рублей. Они совершили мошенничество, присвоение и растрату, коммерческий подкуп, злоупотребление и превышение должностными полномочиями, давали и брали взятки, а также совершали служебные подлоги.

Всего за первое полугодие 2022 года в производстве следователей СУ СКР по ХМАО находилось более 1400 уголовных дел. По результатам расследования 417 уголовных дела направлены в суд, всего расследовано 885 преступлений.