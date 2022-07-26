Лондон, , 23:40 — REGNUM 27-летний центральный полузащитник римского «Лацио» и сборной Сербии по футболу Сергей Милинкович-Савич отказался переходить в лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл». Об этом 26 июля сообщило итальянское издание Corriere dello Sport.

Сергей Милинкович-Савич Soccer.ru

Ранее сообщалось, что «канониры» были готовы предложить за трансфер Милинковича-Савича около 55 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает серба в 70 миллионов евро.

По итогам прошедшего сезона Сергей Милинкович-Савич набрал 22 (11+11) очка по системе гол+пас в 37-ми турах итальянской Серии А. Также сербский хавбек получил четыре желтые и одну красную карточки.