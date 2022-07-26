Скопье, 26 июля 2022, 23:41 — REGNUM Еврокомиссар по расширению Оливер Вархели 26 июля в интервью для европейского новостного агентства Euroaktiv заявил, что поведение македонской оппозиции вышло за границы допустимого. Комментарий был произнесен в связи со своеобразной манерой протеста македонской оппозиции против предложения Франции по урегулированию отношений с Болгарией, которое позволило разблокировать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, подчеркнул, что в ЕС выступают за активизацию переговоров о расширении, однако действия македонской оппозиции вредят имиджу страны.
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