Скопье, 26 июля, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Еврокомиссар по расширению Оливер Вархели 26 июля в интервью для европейского новостного агентства Euroaktiv заявил, что поведение македонской оппозиции вышло за границы допустимого. Комментарий был произнесен в связи со своеобразной манерой протеста македонской оппозиции против предложения Франции по урегулированию отношений с Болгарией, которое позволило разблокировать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.

European Parliament Оливер Вархели

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Вархели подчеркнул, что в ЕС выступают за активизацию переговоров о расширении, однако действия македонской оппозиции вредят имиджу страны.