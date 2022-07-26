Бергамо, Италия, , 23:36 — REGNUM 26 июля итальянский футбольный клуб «Аталанта» подтвердил, что 32-летний аргентинский центральный защитник Хосе Луис Паломино был временно отстранен от футболиста по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Ранее издание Ansa сообщало, что 32-летний аргентинец провалил допинг-тест, так как в его пробе был обнаружен анаболический стероид нандролон.

В прошедшем сезоне Хосе Луис Паломино, выступая за «Аталанту», принял участие в тридцати четырех турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Кальяри».

Аргентинец выступает за «Аталанту» с 1 июля 2017 года после перехода из болгарского клуба «Лудогорец» за 4,7 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника в 7,5 миллиона евро.