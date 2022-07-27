Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Ранее анонсированный кинокомикс «Мстители: Династия Канга» получил режиссёра. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 26 июля.

Герои Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США

Режиссёрское кресло на проекте займёт Дестин Дэниел Креттон, известный по ленте «Шан Чи и легенда десяти колец». Актёрский состав, а также другие представители съёмочной группы, пока что неизвестны.

Напомним, премьера «Мстителей: Династии Канга» намечена на 2 мая 2025 года. Ожидается, что будущий кинокомикс расскажет о борьбе супергероев с антагонистом по имени Канг.

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